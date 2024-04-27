27 Nisan 2024, Cumartesi
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Kadıköy'de yangın; mahsur kalan yaşlı kadını kurtardı
Kadiköy Bağdat Caddesi’nde metruk haldeki tek katlı ahşap binada, yangın çıktı. Alevler, yandaki binanın reklam panosuna sıçradı. Binada mahsur kalan yaşlı kadını, çevredeki bir vatandaş kurtardı.