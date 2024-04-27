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Parkta İBB tarafından yapılan kazı sırasında oluşan su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 17:16
İki gün boyunca Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozu etkisindeki Antalya’da, taşınım etkisinin azalmasıyla birlikte sahiller doldu. Vatandaşlar ve tatilciler bol bol denize girdi, güzel havanın tadını çıkardı.
Parkta su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti
Parkta su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti
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