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Dünyanın en derin batık gemisi bulundu! 7 km derinlikte bulundu

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Giriş: 25.06.2022 14:56
İkinci Dünya Savaşı sırasında Filipin Denizinde batan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait "Sammy B" destroyeri, deniz seviyesinin hemen hemen 7 kilometre altında bulundu. Destroyerin, şu ana dek "en derinde bulunan batık gemisi" olduğu ifade edildi.
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