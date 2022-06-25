25 Haziran 2022, Cumartesi
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Dünyanın en derin batık gemisi bulundu! 7 km derinlikte bulundu
İkinci Dünya Savaşı sırasında Filipin Denizinde batan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait "Sammy B" destroyeri, deniz seviyesinin hemen hemen 7 kilometre altında bulundu. Destroyerin, şu ana dek "en derinde bulunan batık gemisi" olduğu ifade edildi.