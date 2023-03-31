Dünyanın dört bir yanından o balıklar için geliyorlardı! "Sel" tehdidi altında

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve sedef hastalığının dünyadaki tek doğal tedavi merkezi olduğu belirtilen Balıklı Kaplıca'nın ortasından geçen derede, bahar aylarında karların erimesi ve yağmur sebebiyle sel ve su taşkınları yaşanıyor. Sel, deredeki doktor balıkların zarar görmesine neden oluyor. Taşkınların her yıl yaşandığını belirten Fuat Ünsal, “Çamuru önlemek için buraya bir set veya ufak çaplı bir barajla suyu kanalla baypas yapmak gerekiyor.” dedi.