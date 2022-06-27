27 Haziran 2022, Pazartesi
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Dünyada 13'üncü Türkiye'de 2'nci vaka! 17 yaşındaki Ayşe, nadir rastlanan hastalığın tedavisi için yardım bekliyor
Elazığ'da ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Ayşe Tuncel dünyada eşine ender rastlanan bir hastalığa yakalandı. 3 sene önce burun kanaması şikayeti ile hastaneye giden genç kıza immünglobülin G4 (IgG4) hastalığı teşhisi konuldu. Türkiye'de ikinci, dünyada da 13'üncü vaka olarak kaydedilen Ayşe Tuncel, iyileşebilmek için yardım bekliyor. Talihsiz Ayşe "Ben artık geceleri rahat uyumak istiyorum. Uykuda nefesim kesilerek uyanıyorum" ifadeleriyle başından geçenleri dile getirdi.