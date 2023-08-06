06 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dünya Meteoroloji Örgütü'nden uyarı

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden uyarı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2023 14:53
Dünya Meteoroloji Örgütü, kuzey yarım kürede yaz dönemindeki doğa olaylarının hem sağlığa hem de çevreye büyük zarar verdiğini açıkladı. Ayrıntıları Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber'de anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden uyarı
Denize açılan çift kayboldu
Denize açılan çift kayboldu
Diyarbakır’da 487 aranan şüpheliyi yakaladı
Diyarbakır'da 487 aranan şüpheliyi yakaladı
TOKİ örnek dairesi A Haber’de
TOKİ örnek dairesi A Haber'de
Hatay’da orman yangını çıktı
Hatay’da orman yangını çıktı
7,5 saatlik denizde kalma savaşı
7,5 saatlik denizde kalma savaşı
Araba kiralamaya ilgi büyük
Araba kiralamaya ilgi büyük
Kadına sonra adama saldırdı
Kadına sonra adama saldırdı
Depremden kurtulan aile yaşadıklarını anlattı
Depremden kurtulan aile yaşadıklarını anlattı
Ünlü YouTuber eşi tarafından bıçaklandı
Ünlü YouTuber eşi tarafından bıçaklandı
Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti
Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti
Türbülanstan çıkamadı!
Türbülanstan çıkamadı!
Daha Fazla Video Göster