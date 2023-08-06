Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı

Dünya Meteoroloji Örgütü, kuzey yarım kürede yaz dönemindeki doğa olaylarının hem sağlığa hem de çevreye büyük zarar verdiğini açıkladı. Ayrıntıları Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber'de anlattı.

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