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Dumanlı Yaylası'nda göçerlik kültürü

Dumanlı Yaylası'nda göçerlik kültürü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 13:28
Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Gölören Köyü'nün Dumanlı Yaylası'nda hayat, güneş doğmadan başlıyor. A Haber ekibinden Esra Arpa ve Ömer Faruk Tavlaşoğlu yaylada bir gün geçirdi.
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Dumanlı Yaylası’nda göçerlik kültürü
Dumanlı Yaylası'nda göçerlik kültürü
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