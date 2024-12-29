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Düğüne giderken canından oldu!

Düğüne giderken canından oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.12.2024 00:26
Osmaniye’de akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre salondaki düğüne misafir olarak gelen 52 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Cennet Karacücük'e, yolda karşıdan karşıya geçerken sürücüsü henüz öğrenilemeyen 80 AFH 675 plakalı otomobil çarptı. Sesi duyan düğündeki davetliler hemen salonun dışarısına çıkarken, yaralı kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karacücük ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayı duyan yakınları hastaneye akın ederken kaza sonrası düğün salonu önünde yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Düğüne giderken canından oldu!
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