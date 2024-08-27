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Düğün takıları gelinin mi damadın mı? Yargıtay'dan emsal 'takı' kararı!

Düğün takıları gelinin mi damadın mı? Yargıtay'dan emsal 'takı' kararı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 20:01
Yıllardır her düğünün başlıca tartışma konusu; düğünde takılan takılar kimin olacak? Yargıtay bu konuda emsal bir karara imza attı. Damada takılan takı damadın geline takılan ise gelinin. Ekibimiz ise sokağa çıktı ve sordu sizin düğünlerde durum nasıl?
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Düğün takıları gelinin mi damadın mı?
Düğün takıları gelinin mi damadın mı?
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