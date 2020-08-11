11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Down sendromlu Muhammet'in hayali gerçek oldu

Down sendromlu Muhammet'in hayali gerçek oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2020 20:24
Güncelleme:11.08.2020 20:52
Kars'ta yaşayan down sendromlu bir genç hayali olan polisliğe bir günlüğünede olsa kavuştu. Kars Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hayali gerçekleşen gencin mutluluğu görülmeye değerdi. İşte o anlar.

Bir günlüğünede olsa hayali gerçeğe dönüştü.

Kars'ta yaşayan down sendromlu Muhammet Özdemir'in en büyük hayali polis olmaktı.

Özdemir'in ailesi durumu emniyet müdürlüğüne bildirdi çocuklarının hayalinin gerçekleştirilmesini istedi

Asayiş şube müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, Muhammet'in evine giderek engelli gence polis kıyafeti giydirdi.

Motorize polis ekipleriyle bir günlüğüne polis olan Özdemir şehir turu atarak devriye gezdi.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Muhammet ekipler tarafından tekrar evine bırakıldı.

Down sendromlu Muhammet'in hayali gerçek oldu
Down sendromlu Muhammet'in hayali gerçek oldu
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?
Karadeniz'de korku dolu anlar! Bir anda...
Karadeniz'de korku dolu anlar! Bir anda...
Mike Tyson köpek balığını burnundan tutup...
Mike Tyson köpek balığını burnundan tutup...
İstanbul'da yolcu otobüsü alev topuna döndü
İstanbul'da yolcu otobüsü alev topuna döndü
Lübnan’da hayat normale dönüyor mu?
Lübnan’da hayat normale dönüyor mu?
George Floyd'a polis şiddeti kamerada
George Floyd'a polis şiddeti kamerada
Ayder Yaylası yolunda heyelan
Ayder Yaylası yolunda heyelan
“Onbeşli” Eren Bülbül’ün hikayesi
“Onbeşli” Eren Bülbül’ün hikayesi
İzmir’de akmayan suya ikinci zam
İzmir’de akmayan suya ikinci zam
Ayşe Bülbül'ün acısı dinmiyor
Ayşe Bülbül'ün acısı dinmiyor
Drift, makas ve tek teker terörü...
Drift, makas ve tek teker terörü...
Daha Fazla Video Göster