Down sendromlu Muhammet'in hayali gerçek oldu

Kars'ta yaşayan down sendromlu bir genç hayali olan polisliğe bir günlüğünede olsa kavuştu. Kars Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hayali gerçekleşen gencin mutluluğu görülmeye değerdi. İşte o anlar.

Bir günlüğünede olsa hayali gerçeğe dönüştü.

Kars'ta yaşayan down sendromlu Muhammet Özdemir'in en büyük hayali polis olmaktı.

Özdemir'in ailesi durumu emniyet müdürlüğüne bildirdi çocuklarının hayalinin gerçekleştirilmesini istedi

Asayiş şube müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, Muhammet'in evine giderek engelli gence polis kıyafeti giydirdi.

Motorize polis ekipleriyle bir günlüğüne polis olan Özdemir şehir turu atarak devriye gezdi.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Muhammet ekipler tarafından tekrar evine bırakıldı.