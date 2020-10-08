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Dolu yağışı korkusu bunu da yaptırdı! Trafikte gören telefona sarıldı

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Giriş: 08.10.2020 16:02
Güncelleme:08.10.2020 16:14
İstanbul'da beklenen dolu yağışına karşı otomobillerini korumak için alınan önlemlerin en ilginçlerinden biri kameralara yansıdı. Trafikte bu otomobili görenler telefonlarına sarıldı. İşte hayrete düşüren o görüntüler...

İstanbul'da beklenen dolu yağışına karşı otomobillerini korumak için alınan önlemlerin en ilginçlerinden biri kameralara yansıdı. Trafikte bu otomobili görenler telefonlarına sarıldı. İşte hayrete düşüren o görüntüler...

Dolu yağışı korkusu bunu da yaptırdı! Trafikte gören telefona sarıldı DOLU YAĞIŞI KORKUSU BUNU DA YAPTIRDI! TRAFİKTE GÖREN TELEFONA SARILDI

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