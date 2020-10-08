Dolu yağışı korkusu bunu da yaptırdı! Trafikte gören telefona sarıldı

İstanbul'da beklenen dolu yağışına karşı otomobillerini korumak için alınan önlemlerin en ilginçlerinden biri kameralara yansıdı. Trafikte bu otomobili görenler telefonlarına sarıldı. İşte hayrete düşüren o görüntüler...

İstanbul'da beklenen dolu yağışına karşı otomobillerini korumak için alınan önlemlerin en ilginçlerinden biri kameralara yansıdı. Trafikte bu otomobili görenler telefonlarına sarıldı. İşte hayrete düşüren o görüntüler...