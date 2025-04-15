Dolandırıcılardan yeni yöntem! Banka gibi “onay kodu” gönderdiler

Dolandırıcıların son hedeflerinden biri Adana'da yaşayan doktor Mehtap Çakan'dı. Taktikleri yine aynıydı; "Hesabınızdan para transferi yapılıyor" dediler. Genç kadın; "Sizin bankacı olduğunuza nasıl inanayım" dedi. İşte tam o anda sahtekarlar yeni yöntemlerini denedi ve doktorun telefonuna banka gibi "mobil onay kodu" gönderdiler. Bakın sonrasında neler oldu? Ve dolandırıcıların bu yeni yöntemine karşı ne yapmalıyız?

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