18 Eylül 2025, Perşembe
Doktor Serdar Kıyak tutuklandı! Samsun'da kaza süsü verilmiş cinayet
Samsun'da otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada anne ile 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetmiş baba kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kazanın arkasından planlı bir cinayet çıktı. Tüyler ürperten detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'dan aktardı.