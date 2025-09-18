18 Eylül 2025, Perşembe

Doktor Serdar Kıyak tutuklandı! Samsun’da kaza süsü verilmiş cinayet

Doktor Serdar Kıyak tutuklandı! Samsun'da kaza süsü verilmiş cinayet

Giriş: 18.09.2025 08:59
Samsun'da otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada anne ile 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetmiş baba kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kazanın arkasından planlı bir cinayet çıktı. Tüyler ürperten detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'dan aktardı.
