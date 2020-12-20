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Doktor karı-kocanın koronavirüs kavgası! "Sen de pozitif olacaksın" deyip eşini ısırdı

A Haber
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Giriş: 20.12.2020 12:40
Güncelleme:20.12.2020 13:09
Samsun'da karı koca olan iki doktor evde tartışma yaşadı. Tartışma sırasında koronavirüs olduğu belirlenen kadın cinnet getirdi. "Ben pozitif oldum, sende olacaksın" diyerek kocasına saldıran kadın virüs bulaştırmaya çalıştı ve eşini ısırdı. Darp ettiği eşi ise karakola giderek şikayetçi oldu.

Samsun'da karı koca olan iki doktor evde tartışma yaşadı. Tartışma sırasında koronavirüs olduğu belirlenen kadın cinnet getirdi. "Ben pozitif oldum, sende olacaksın" diyerek kocasına saldıran kadın virüs bulaştırmaya çalıştı ve eşini ısırdı. Darp ettiği eşi ise karakola giderek şikayetçi oldu.

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