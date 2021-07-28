28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Doğu Karadeniz için turuncu alarm! Bugün hava durumu nasıl olacak? Bölgeden aktardı
Meteorolojinin turuncu alarm verdiği Doğu Karadeniz'de sağanak yine etkisini gösterdi. Rize ve Amasya'da dereler taştı. sinop'ta ise denizde oluşan hortum korkuttu. Ardahan'a ise dolu yağdı. Peki son durum ne? Bugün hava nasıl olacak? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, Rize Güneysu'daki AFAD'ın kriz merkezinden detayları aktardı.