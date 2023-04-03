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Diyarbakırlı Gül Karen Aça Harvard ve Stanford dahil en prestiji 8 üniversiteden kabul aldı

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 13:54
Diyarbakırlı lise son sınıf öğrencisi dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri olarak gösterildi, Harvard Üniversitesi'nden kabul aldığını öğrenince sevinç çığlıkları atıp, büyük mutluluk yaşadı. Gül Karen Aça, heycanını A Haber'e anlattı.
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