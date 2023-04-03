Diyarbakırlı Gül Karen Aça Harvard ve Stanford dahil en prestiji 8 üniversiteden kabul aldı

Diyarbakırlı lise son sınıf öğrencisi dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri olarak gösterildi, Harvard Üniversitesi'nden kabul aldığını öğrenince sevinç çığlıkları atıp, büyük mutluluk yaşadı. Gül Karen Aça, heycanını A Haber'e anlattı.

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