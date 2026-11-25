Diyarbakır'da soğuk havaların vazgeçilmezi kelle paça! Sabahın ilk ışıklarında yoğunluk

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla Diyarbakır'da vatandaşlar, güne sıcak bir başlangıç yapmak için çorbacıların yolunu tutuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kazanlar kaynamaya başlarken özellikle kelle paça çorbasına ilgi artıyor. Kelle paçanın hazırlanışını anlatan esnaf Ömer Bal, çorbanın yapım sürecinin 7-8 saat, hatta zaman zaman 10 saati bulduğunu belirtti. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammet Enes Özgültekin, soğuk havalarla birlikte çorbacılarda yaşanan hareketliliği ve Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerini ekranlara taşıdı.