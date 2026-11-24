2027 trafik cezaları ne kadar olacak? Kırmızı ışık ihlalinden drift atmaya yeni ceza tutarları

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle birlikte trafik cezaları da 1 Ocak 2027 itibarıyla artacak. Kırmızı ışık ihlali ve araç kullanırken cep telefonuyla konuşmanın cezası 6 bin 391 liraya, drift atmanın cezası 178 bin liraya, alkollü araç kullanmanın cezası ise 31 bin 957 liraya yükselecek. Trafikte kavga nedeniyle uygulanan ceza da 230 bin liraya çıkacak. Yeni yılda uygulanacak trafik cezalarına ilişkin detaylar A Haber ekranlarında aktarıldı.