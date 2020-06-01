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Diyarbakır'da şehit olan Atakan Arslan'ın şarkı söylediği görüntüler hüzne boğdu | Video

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Giriş: 01.06.2020 11:20
Güncelleme:01.06.2020 11:25
Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olup, memleketi Samsun'da toprağa verilen polis memuru Atakan Arslan'ın, önceki görev yeri olan Zonguldak'ta deniz kıyısında gitar eşliğinde şarkı söylediği görüntüler, ortaya çıktı.

Şehit Arslan'ın, arkadaşları bu görüntüleri, "Diyarbakır'da şehit olan Atakan Arslan polisimizin Zonguldak'ta görev yaparken çektiğimiz video. Atakan Arslan anısına. Videoları atmaya söz vermiştim atamadan şehit oldu Atakan kardeşim" notuyla paylaştı.

Şehit Arslan'ın görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada izleyenleri hüzne boğdu.

Son dakika: Şehit Atakan Arslanın faili ağzında jiletle polislere saldırmış SON DAKİKA: ŞEHİT ATAKAN ARSLAN'IN FAİLİ AĞZINDA JİLETLE POLİSLERE SALDIRMIŞ
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Son dakika: Şehit polis memuru Atakan Arslana veda |Video SON DAKİKA: ŞEHİT POLİS MEMURU ATAKAN ARSLAN'A VEDA |VİDEO
Son dakika: Atakan Arslanı şehit eden kalleş gözaltına alındı SON DAKİKA: ATAKAN ARSLAN'I ŞEHİT EDEN KALLEŞ GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakırda polis memuru Atakan Arslanın şehit edildiği olayda önemli gelişme! DİYARBAKIR'DA POLİS MEMURU ATAKAN ARSLAN'IN ŞEHİT EDİLDİĞİ OLAYDA ÖNEMLİ GELİŞME!

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