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Son dakika: Şehit polis memuru Atakan Arslan'a veda |Video
Son dakika haberi... Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Polis Memuru Atakan Arslan için Çarşamba Rıdvan Paşa Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katıldı.
Son dakika haberi... Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Polis Memuru Atakan Arslan için Çarşamba Rıdvan Paşa Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katıldı.