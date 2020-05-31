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Son dakika: Şehit polis memuru Atakan Arslan'a veda |Video

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Giriş: 31.05.2020 13:14
Güncelleme:31.05.2020 13:14
Son dakika haberi... Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Polis Memuru Atakan Arslan için Çarşamba Rıdvan Paşa Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katıldı.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Polis Memuru Atakan Arslan için Çarşamba Rıdvan Paşa Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katıldı.

Son dakika: Atakan Arslanı şehit eden kalleş gözaltına alındı SON DAKİKA: ATAKAN ARSLAN'I ŞEHİT EDEN KALLEŞ GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakırda polis memuru Atakan Arslanın şehit edildiği olayda önemli gelişme! DİYARBAKIR'DA POLİS MEMURU ATAKAN ARSLAN'IN ŞEHİT EDİLDİĞİ OLAYDA ÖNEMLİ GELİŞME!

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