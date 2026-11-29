Kombiler açıldı, tedbirler alındı mı? Doğal gaz kaçağına karşı hayat kurtaran önlemler

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler kullanılmaya başlandı. Ancak doğal gaz kaçağı riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor. Peki, doğal gaz sızıntısı nasıl anlaşılır? Olası bir gaz kaçağına karşı hangi önlemler alınmalı? Gaz dedektörleri nasıl hayat kurtarıyor? A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural ve Kadir Bedel, merak edilenleri araştırdı.