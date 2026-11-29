Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına ne dedi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin ortak cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. “Benim hiç ilgim olmadan yapılan bu senaryoların hiçbirisinde ben yokum” diyen Yavaş, önceliklerinin Ankara'nın sorunlarını çözmek olduğunu vurguladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile uzun süredir görüşmediğini belirten Yavaş, Özel'in yapacağı açıklamadan da haberi olmadığını söyledi.