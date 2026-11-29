Seferihisar'da 177 milyon liralık miras için ihale yapılacak

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Osmanlı döneminden kalan ve yıllarca unutulan 6 taşınmaz, 41 yıllık hukuk mücadelesinin ardından satışa çıkarılıyor. Ürkmez ve Bengiler mahallelerindeki, denize yakın konumlarıyla dikkat çeken araziler için 177 milyon liradan fazla değer belirlendi. 297 mirasçının bulunduğu taşınmazlar için ilk ihale Ocak 2027'de yapılacak. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman İsa Mustafa Eraslan, mirasçı Göksel Kayseri ile görüşerek satış sürecinin ayrıntılarını ekrana taşıdı.