Balkanlar'a kış geldi! Bulgaristan'da kar yağışı ve fırtına etkili oldu

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Balkanlar'da kış kendini göstermeye başladı. Bulgaristan'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Özellikle Aytos kasabasına bağlı Dereköy çevresinde kar yağışının yanı sıra fırtına da etkili oldu. Ülkede soğuk hava ve kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.