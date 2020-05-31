Son dakika: Atakan Arslan'ı şehit eden kalleş gözaltına alındı

Diyarbakır 'da, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve A.P.'nın tabancayla açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan 'ın şehit olmasına yol açan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan hava destekli operasyon gece boyu sürdü.

Polis ekipleri, şüphelilerin merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şilbe Mahallesi'ndeki mezarlıkta görüldükleri ihbarıyla harekete geçti.

Mezarlık ve çevresine düzenlenen hava destekli operasyonda şüphelilerden F.A. (20) ve M.A. (23) yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, A.P.'nin yakalanması için de operasyonun devam etti.







ÜÇÜNCÜ KALLEŞ DE YAKALANDI

Son dakika haberine göre; Diyarbakır'da polis memuru'ın şehit olduğu silahlı saldırının aranan üçüncü faili A.P. gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kimlik kontrolü yaparken 'dur' ihtarına uymayan zanlının açtığı ateşle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 31 yaşındaki polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi dün gece memleketi Samsun'a getirildi.







Samsunlu polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi askeri uçakla saat 00.00 sıralarında Samsun-Çarşamba Havalimanına getirildi. Burada yapılan törende şehidi karşılayanlar gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi ve 3 yaşındaki kızı da askeri uçakla Samsun'a getirildi. Şehit polis Atakan Arslan'ın cenazesi, bugün günü Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde defnedilecek.







Şehit polisi karşılama törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, ilçe belediye başkanları, emniyet mensupları, şehidin yakınları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.





EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan için taziye mesajı yayımladı.



Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, Aktaş, polis memuru Arslan'ın, Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, belinde silah olduğu şüphesi üzerine, ekipler tarafından yapılan "Dur" ihtarına uymayan kişinin tabanca ile ateş açması sonucu yaralandığını, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu anımsattı.





Aktaş, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadesini kullandı.



Paylaşımda, şehit polis memuru Arslan'ın fotoğrafı da yer aldı.





BAKAN KURUM'DAN ŞEHİT POLİS MEMURU İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde görevi sırasında uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. #PolisiminYanındayım." ifadelerini kullandı.

Arslan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde saat 15.00 sularında kimlik kontrolü için durdurulan 3 kişiden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da görevi başında şehit olan polis memuru Atakan Arslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Arslan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde saat 15.00 sularında kimlik kontrolü için durdurulan 3 kişiden birisinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.





