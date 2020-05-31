Başkan Erdoğan'dan şehit Atakan Arslan, Mehmet Günay ve Uğur Bora'nın ailelerine taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Mehmet Günay ve Uğur Bora ile şehit polis memuru Atakan Arslan'ın ailelerine baş sağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Mehmet Günay ve Uğur Bora ile şehit polis memuru Atakan Arslan'ın ailelerine baş sağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Erdoğan, Hakkari'de keşif gözetleme görevi esnasında teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler Mehmet Günay ve Uğur Bora ile "dur" ihtarına uymayan bir şahsın silahlı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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