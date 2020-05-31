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Başkan Erdoğan'dan şehit Atakan Arslan, Mehmet Günay ve Uğur Bora'nın ailelerine taziye mesajı

Başkan , şehit askerler ve ile şehit polis memuru 'ın ailelerine baş sağlığı mesajı gönderdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2020
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ŞEHİT ASKERLER VE POLİSİN AİLELERİNE TAZİYE MESAJI

Başkan , şehit askerler ve ile şehit polis memuru 'ın ailelerine baş sağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan, 'de keşif gözetleme görevi esnasında teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan askerler Mehmet Günay ve Uğur Bora ile "dur" ihtarına uymayan bir şahsın silahlı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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