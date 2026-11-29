Evde çamaşır kurutanlar dikkat! Yanlış kurutma alışkanlığı sağlığınızı tehdit edebilir

Havaların soğuması ve nem oranının yükselmesiyle birlikte çamaşırlar kapalı alanlarda kurutulmaya başlandı. Ancak uzmanlara göre ev içerisinde kurutulan çamaşırlar, ortamın nem oranını artırarak küf oluşumuna ve solunum yolu rahatsızlıklarına zemin hazırlayabiliyor. Peki, evde çamaşır kuruturken nelere dikkat edilmeli? Nem ve küf oluşumunun önüne nasıl geçilebilir? İşte evde güvenli ve etkili çamaşır kurutmanın yolları...