18 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Adana'da kahreden yangın! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2024 09:03
Adana’da 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybederken baba da ağır yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kahreden yangın! Anne ve oğlu...
Kahreden yangın! Anne ve oğlu...
Tarsus Şelalesi’nde doğa ile içi içe kahvaltı
Tarsus Şelalesi’nde doğa ile içi içe kahvaltı
Kurban Bayramı’nın kaza bilançosu: 22 ölü
Kurban Bayramı'nın kaza bilançosu: 22 ölü
Kasaplarda bayram mesaisi
Kasaplarda bayram mesaisi
Yiyenleri mest eden köfte
Yiyenleri mest eden köfte
Kabe’de hacılara sağanak sürprizi
Kabe'de hacılara sağanak sürprizi
Kana susamış İsrail durdurulmalı
"Kana susamış İsrail durdurulmalı"
Pendik’te firari şahıs silahlı kavgaya karıştı
Pendik’te firari şahıs silahlı kavgaya karıştı
Son kalan kıyafet için birbirlerine girdiler
Son kalan kıyafet için birbirlerine girdiler
18 yıllık gelenek bozulmadı
18 yıllık gelenek bozulmadı
Anneannesine bayramlaşmaya giden çocuk 9. kattan düştü
Anneannesine bayramlaşmaya giden çocuk 9. kattan düştü
Kıyma makinesiyle ameliyata alındı
Kıyma makinesiyle ameliyata alındı
Daha Fazla Video Göster