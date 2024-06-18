18 Haziran 2024, Salı
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Akılalmaz kaza kamerada! Park halindeki araca çarptı takla attı
Hatay'da bir otomobil, park halindeki araca çarparak ters döndü, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.