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Akılalmaz kaza kamerada! Park halindeki araca çarptı takla attı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 09:23
Güncelleme:18.06.2024 09:23
Hatay'da bir otomobil, park halindeki araca çarparak ters döndü, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Akılalmaz kaza kamerada!
Akılalmaz kaza kamerada!
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