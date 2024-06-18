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Yiyenleri mest eden köfte: Bergama köftesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 08:44
Güncelleme:18.06.2024 08:44
İzmir Bergama uzanalım ve sizi coğrafi işaretli bir lezzet ile tanıştıralım. İsmi Bergama köftesi. Kendine has yapılan köfte, tadıyla yiyenleri mest ediyor.
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Yiyenleri mest eden köfte
Yiyenleri mest eden köfte
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