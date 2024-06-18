Murat Vermez ile Nazlıcan Yolcu’yu öldürmüştü! 'Şımarık cani' Osman Berkant Keskin'e verilen cezanın gerekçesi açıklandı

İstanbul'da Osman Berkant Keskin çarptığı motosikletteki Murat Vermez ve Nazlıcan Yolcu'nun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genel itibarıyla şımarık yapım var, şaka yapıyordum" savunmasını yaptı. Keskin, sadece 8 yıl 4 ay hapis cezası alırken, mahkeme, o cezanın gerekçeli kararını açıkladı.