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Murat Vermez ile Nazlıcan Yolcu’yu öldürmüştü! 'Şımarık cani' Osman Berkant Keskin'e verilen cezanın gerekçesi açıklandı

İstanbul'da Osman Berkant Keskin çarptığı motosikletteki Murat Vermez ve Nazlıcan Yolcu'nun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genel itibarıyla şımarık yapım var, şaka yapıyordum" savunmasını yaptı. Keskin, sadece 8 yıl 4 ay hapis cezası alırken, mahkeme, o cezanın gerekçeli kararını açıkladı.

ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 09:54 Güncelleme: 18.06.2024 09:59
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Murat Vermez ile Nazlıcan Yolcu’yu öldürmüştü! ’Şımarık cani’ Osman Berkant Keskin’e verilen cezanın gerekçesi açıklandı

İstanbul Eyüpsultan'da 12 Ağustos'ta yaşanan kazada Osman Berkant Keskin motosikletiyle seyir halindeyken kendisi gibi motosikletli Murat Vermez'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Vermez ve arkasındaki Nazlıcan Yolcu'yu hayattan kopardı.

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Murat Vermez ile Nazlıcan Yolcu’yu öldürmüştü! ’Şımarık cani’ Osman Berkant Keskin’e verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Kaza sonrası tutuklanan Osman Berkant Keskin'in mahkemede yaptığı "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genelde şımarık bir yapım var, şaka yapıyordum" savunması, vicdanları bir kez daha yaraladı.

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Murat Vermez ile Nazlıcan Yolcu’yu öldürmüştü! ’Şımarık cani’ Osman Berkant Keskin’e verilen cezanın gerekçesi açıklandı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Osman Berkant Keskin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, kararın gerekçesini de açıkladı.

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Murat Vermez ile Nazlıcan Yolcu’yu öldürmüştü! ’Şımarık cani’ Osman Berkant Keskin’e verilen cezanın gerekçesi açıklandı

YASAK OLMASINA RAĞMEN KURALI ÇİĞNEDİ

Kazanın meydana geldiği yolun diğer araçların da geçiş yaptığı trafiğe açık alan olduğu, virajlı bir yol olduğu, sanık Keskin'in araçların sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmek yasak olmasına rağmen bu kuralı çiğnediğine dikkat çekildi.

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Murat Vermez ile Nazlıcan Yolcu’yu öldürmüştü! ’Şımarık cani’ Osman Berkant Keskin’e verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Berkan Keskin'in bu hareketi ile 2 kişinin ölmesini amaçlamadığı ancak kazanın meydana gelebileceğini öngörebildiği, bu nedenle sanığın eyleminin bilinçli taksir hali ile gerçekleştirdiği anlaşıldığı, cezanın bu nedenle 3'te 1 oranında arttırıldığı ifade edildi.