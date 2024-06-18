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106  günlük firarın ardından gözler bugüne çevrildi! Eylem Tok ve oğlu hakim karşısına çıkıyor | İade edilecekler mi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

1 Marta İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci, ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran'da yapılacaktır." dedi. Peki, Eylem Tok ve oğlunun iadesi mümkün mü? İade edilmezlerse ABD'de yargılanabilirler mi? Avukat Burak Evci, A Haber'de açıkladı. İşte detaylar...

Giriş: 18.06.2024 00:29 Güncelleme: 18.06.2024 00:57
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106  günlük firarın ardından gözler bugüne çevrildi! Eylem Tok ve oğlu hakim karşısına çıkıyor

1 Marta İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci, ehliyetsiz sürücü T.Cihantimur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti.

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106  günlük firarın ardından gözler bugüne çevrildi! Eylem Tok ve oğlu hakim karşısına çıkıyor

Hatırlanacağı üzere, Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ailesine ait lüks araçla ehliyetsiz bir şekilde gaza bastı. bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken grubun arasına daldı.

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106  günlük firarın ardından gözler bugüne çevrildi! Eylem Tok ve oğlu hakim karşısına çıkıyor

Evli ve bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı.

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106  günlük firarın ardından gözler bugüne çevrildi! Eylem Tok ve oğlu hakim karşısına çıkıyor

CANAVAR ANNE İLE OĞLU ABD'YE KAÇMIŞTI
Feci kazanın ardından ambulans çağırmak yerine annesi Eylem Tok'u arayan Timur Cihantimur, dakikalar içerisinde ailesine ait şoför ve Tok tarafından olay yerinden kaçırıldı. Canavar anne Eylem Tok ile oğlu, kazadan saatler sonra önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçtı. Katil Cihantimur'un, ABD pasaportu olduğu ortaya çıktı.

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106  günlük firarın ardından gözler bugüne çevrildi! Eylem Tok ve oğlu hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Eylem Tok ve oğlu Timur ABD yakalandı! Ne zaman iade edilecekler?