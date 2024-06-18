106 günlük firarın ardından gözler bugüne çevrildi! Eylem Tok ve oğlu hakim karşısına çıkıyor | İade edilecekler mi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

1 Marta İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci, ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran'da yapılacaktır." dedi. Peki, Eylem Tok ve oğlunun iadesi mümkün mü? İade edilmezlerse ABD'de yargılanabilirler mi? Avukat Burak Evci, A Haber'de açıkladı. İşte detaylar...