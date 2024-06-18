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Örneğin; brüt kazancı 40 bin lira olan bir çalışan şimdi ayrılsa tazminatı her yıl için 35 bin 58 liradan hesaplanırken, Temmuz ayını beklese çalıştığı yıl başına 40 bin lira üzerinden tazminatını alacak.
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Bu nedenle giydirilmiş brüt ücreti mevcut tavanın üzerinde olanların Temmuz'u beklemesi yararına olacak. Temmuz'da maaşına zam alacak çalışanların da tazminatı yükselecek.
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MAAŞA VE YILA GÖRE KIDEM HESABI
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Kıdem tazminatında hesap değişiyor! Tavana memur maaşı ayarı! Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak?
İşçilerin en büyük güvencelerinden olan kıdem tazminatında tavan tutarı artıyor. Temmuz ayında memurlara yapılacak zamla birlikte kıdem tazminatının tavanı da değişecek. Peki temmuzdan sonra kim ne kadar kıdem tazminatı alabilecek? İşte detaylar...