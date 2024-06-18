Kıdem tazminatında hesap değişiyor! Tavana memur maaşı ayarı! Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak?

Örneğin; brüt kazancı 40 bin lira olan bir çalışan şimdi ayrılsa tazminatı her yıl için 35 bin 58 liradan hesaplanırken, Temmuz ayını beklese çalıştığı yıl başına 40 bin lira üzerinden tazminatını alacak.

Bu nedenle giydirilmiş brüt ücreti mevcut tavanın üzerinde olanların Temmuz'u beklemesi yararına olacak. Temmuz'da maaşına zam alacak çalışanların da tazminatı yükselecek.

TAVAN NASIL DEĞİŞECEK?

- Mevcut: 35.058,58 TL

- % 20.34 zamlı: 42.189,50 TL

- Ödenecek tutar (Damga vergisi kesilmiş)

- Mevcut: 34.792,47 TL

- % 20.34 zamlı: 41.869,26 TL

MAAŞA VE YILA GÖRE KIDEM HESABI