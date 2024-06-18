Iraklı prensin İstanbul’daki arsası mahkemelik oldu! Milyonluk arsa paylaşılamadı

Devrik Irak Kralı Faysal'ın küçük kardeşi Prens Emir Zeid'le Fahrelnissa Zeid'in oğlu Ra'ad Bin Zeid Sarıyer Tarabya'da bulunan arsasının bir kısmı Hazine Maliyesi'ne ait görününce taraflar anlaşmazlığın çözülmesi için mahkemeye başvurdu.

4 bin 135 metrekarelik yüzölçümlü arsada 4 kişiye ait hisse bulunduğu ortaya çıktı.

MİLYONLUK ARSAYI PAYLAŞAMADILAR

Prens Ra'ad Bin Zeid ile birlikte 4 kişinin Sulh Hukuk Mahkemesine yaptığı başvuruda 9 parsellik ve 4 bin 135 metrekarelik arsa üzerinde Maliye Hazinesiyle birlikte hissedar oldukları anlatıldı.

Arsa üzerinde taraflar arasında paylaşım konusunda anlaşma yapmanın mümkün olmadığı anlatılan başvuru dilekçesinde ortaklığın satış suretiyle mahkeme tarafından giderilmesi talep edildi.

HİSSEDARLAR PARSELASYONU İPTAL ETTİRDİ

Davaya konu olan arsa üzerinde hak sahibi olan 4 kişi Sarıyer Belediyesine başvurarak imar kanununca parsel ve ada oluşturuldu ancak bu kez bazı hissedarlara parselden hisseleri verilmedi.

Taraflar bu kez parselasyon işlemine karşı iptal davası açtı. Açılan dava kabul edilerek İdare Mahkemesi tarafından belediyenin yaptığı işlem iptal edildi.

ANLAŞMAZLIĞI MAHKEME ÇÖZECEK

Bu kez taraflar arasında tapu kaydının düzelmesi için Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı.

Yıllarca süren davalar üzerine paylaşımda anlaşamayan taraflar Sulh Hukuk Mahkemesine giderek paylaşımı yapamadıklarını mahkemenin taraflar arasında ortaklığın satış suretiyle giderilmesi istendi.

Mahkeme talebi kabul ederek davanın görülmesine karar verdi.