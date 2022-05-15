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Diyarbakır’da kuyumcuya silahla dehşeti yaşatmıştı! Bilezik hırsızı bakın nerede yakalandı?

DHA
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Giriş: 15.05.2022 15:31
Diyarbakır'da 11 Nisan tarihinde müşteri kılığında girdiği kuyumcuda baktığı dört altın bileziği cebine atan 54 yaşındaki A.S. silahını iş yeri sahibine tutarak dükkandan kaçmıştı. Her yerde aranan bilezik hırsızı A.S., bir yakınının tedavi olduğu diyaliz merkezinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan A.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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