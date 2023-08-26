Disney Plus’a sustuğu yetmedi bir de reklamını yaptı! Aras Bulut İynemli’nin ‘Atatürk’ dizisi paylaşımına tepki yağdı: İkiyüzlüsünüz!

Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus Atatürk dizisini platformdan kaldırmış, sus payı olarak FOX üzerinden yayınlanacağını duyurmuştu. Skandal karar büyük tepki gelmiş, binlerce kişi Disney üyeliğini iptal etmişti. Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ise Disney'e tepki göstermediği için eleştirilerin odağındaydı. İynemli yetmezmiş gibi bir de Atatürk dizisinin reklamını yaptı. İynemli'nin son hareketine sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.