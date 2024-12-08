Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkesine dönebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 'Doha Forum 2024'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Artık birlik ve yeniden inşa zamanının geldiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Milyonlarca Suriyeli artık ülkesine dönebilir" dedi. "Türkiye olarak yeni hükümet ile temas halinde olacağız" ifadelerini kullanan Bakan Fidan, bölgedeki terör tehditlerine cevap verileceğini dile getirdi.