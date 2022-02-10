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Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç’in eski eşi Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu çıktı!

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Giriş: 10.02.2022 09:33
Güncelleme:10.02.2022 09:33
Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç, ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Bilgiç'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri eski eşini görünce şok oldu. Bakın Esra Bilgiç'in eski eşi kim çıktı...
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