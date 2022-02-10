10 Şubat 2022, Perşembe
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Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç’in eski eşi Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu çıktı!
Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç, ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Bilgiç'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri eski eşini görünce şok oldu. Bakın Esra Bilgiç'in eski eşi kim çıktı...