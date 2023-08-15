15 Ağustos 2023, Salı
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'ya sanatçılardan linç girişimi!
Devlet Tiyatroları'na Genel Müdür olarak atanan Tamer Karadağlı o andan itibaren büyük bir saldırı altında. Malum linçciler ve itibar suikastçıları yine fazla mesai yapıyorlar. Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü yazısında "Tamer Karadağlı neden istenmiyor?" sorusuna yanıt vererek, "Çünkü Karadağlı, PKK sempatizanı ve LGBT şakşakçısı değil. Vatansever ve milliyetçi biri. Dahası Atatürk filmine sansür uygulayan FOX ve Disney Plus'a ilk ve en açık tepki gösterenlerden biri…" ifadelerini kullanmıştı. A Haber'e konuk olan Aytuğ, "Bu ülkede, vatan diyen, millet diyen, bayrak diyen, ezan diyen herkesi kendilerine düşman bellemişler. Milliyetçi bir duruşunuz varsa, vatanseverseniz maalesef hedef tahtasına oturtuluyorsunuz." dedi.