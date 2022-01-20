20 Ocak 2022, Perşembe
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Dev piton gösteride sahibini boğarak öldürdü!
Rusya'nın Dağıstan şehrinde yılanla gösteri yapan adam, seyircilerin gözü önünde piton tarafından boğularak öldürüldü. Herkes adamın şov yaptığını zannederken gerçek daha sonra ortaya çıktı.