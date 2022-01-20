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Dev piton gösteride sahibini boğarak öldürdü!

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Giriş: 20.01.2022 12:38
Rusya'nın Dağıstan şehrinde yılanla gösteri yapan adam, seyircilerin gözü önünde piton tarafından boğularak öldürüldü. Herkes adamın şov yaptığını zannederken gerçek daha sonra ortaya çıktı.
Dev piton gösteride sahibini boğarak öldürdü!
Dev piton gösteride sahibini boğarak öldürdü!
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