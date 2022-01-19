Dev dalgalar, Kastamonu’da Karadeniz Sahil Yolu’nun yarısını kopardı

Kastamonu’nun Cide ilçesi ile Bartın yolunu birbirine entegre eden Karadeniz Sahil Yolu, sert fırtına nedeniyle tahrip oldu. Sahili döven dev dalgalar sebebiyle Karadeniz Sahil Yolunun yarısı koparak denize karıştı.

Kastamonu'nun sahil bölgesinde şiddetli fırtına etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor.

YOLUN YARISI KOPTU

Karadeniz'de yer yer etkisini arttıran fırtına nedeniyle dev dalgalar sahili dövüyor. Dalgalar sebebiyle sahilde tahribat oluşmaya başladı. Cide-Bartın karayolunu birbirine bağlayan Karadeniz Sahil Yolunun Kayran mevkiinde, şiddetli fırtına sebebiyle yolun yarısı koparak denize karıştı.

YOLUN YARISI DENİZE KARIŞTI

Etkisini sürdüren fırtına sebebiyle yolda yer yer göçükler meydana geldi. Göçükler sebebiyle yolun yarısı denize karıştı.