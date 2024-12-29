Depremzede yaşlı çiftin evine girip 2 altın bileziğini çaldılar

Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta bulunan Hanifi ve Ayhan Kıdır çiftinin evinde meydana geldi. İddiaya göre, depremde evleri yıkılan ve kiralık müstakil evde oturan çiftin evine, Ayhan Kıdır'ın (61) tek olduğu esnada silahlı ve maskeli 2 kişi geldi. Boğazına dayanan silah zoruyla kendisinden altınlarının istendiğini iddia eden yaşlı kadın, 2 kişinin evi karış karış arayarak 2 burma bileziği aldığını söyledi. Yaşlı kadın, şahısların evden ayrılması üzerine durumu eşi Hanifi Kıdır'a bildirdi ve olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Evde inceleme yapan polis ekipleri, 2 bileziği çalan şahısları bulmak için çalışma başlattı. Evde arama yaparken şahısların eldiven taktıkları öğrenilirken Kıdır çifti, hırsızların bulunması için yetkililerden gözyaşları içerisinde yardım istedi.

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