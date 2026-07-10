Harvard'da Kur'an-ı Kerim'e saygı, Yeditepe'de ayet yazılı pankarta skandal engelleme

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard’da Kur’an-ı Kerim ayetleri mezuniyet töreninde hayranlıkla dinlenirken, Türkiye’de Yeditepe Üniversitesi’nde yaşananlar pes dedirtti. Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ve üzerinde "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yer aldığı pankarta tahammül edilemedi. Diğer öğrencilerin ayeti kapatmaya çalışması ve akademisyenlerin bu zorbalığı alkışlaması büyük bir infiale neden olurken, YÖK konuyla ilgili jet hızıyla soruşturma başlattı.