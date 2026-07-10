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NATO zirvesindeki akşam yemeğinde Ajda Pekkan sürprizi

36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Çankaya Köşkü'nde lider eşlerini ağırlayan Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki akşam yemeğine Ajda Pekkan sahne aldığı ortaya çıktı.

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