15 Temmuz gazileri o geceyi anlattı: 10 yıl önce darbe girişimine nasıl direndiler?

FETÖ’cü hainlerin milletin silahını millete doğrulttuğu, 251 vatan evladının şehadet şerbeti içtiği 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. İhanetin ilk başladığı nokta olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir araya gelen gazilerimiz, o karanlık gecede verdikleri destansı mücadeleyi ve şehit düşen yakınlarının aziz hatıralarını A Haber ekranlarında paylaştı. Başkan Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara koşan ve tanklara göğüs geren kahramanlar, "Vatan sağ olsun, bir an bile düşünmedik" mesajı verdi.