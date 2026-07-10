Burnham 20 Temmuz'da başbakan mı olacak?

İngiltere siyasetinde taşlar yerinden oynuyor. İşçi Partisi'nde Keir Starmer döneminin sona ermesinin ardından, Manchester'ın eski Belediye Başkanı Andy Burnham, partisinden aldığı dev destekle yeni lider ve ülkenin bir sonraki Başbakanı olmaya hazırlanıyor. 20 Temmuz'da görevi devralması beklenen Burnham'ın, özellikle Gazze ve kamu yönetimi konusundaki çıkışları şimdiden dünya kamuoyunun yakın takibine girdi. İşte Londra koridorlarını hareketlendiren o gelişmenin detayları...