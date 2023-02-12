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Haberler Galeri Yüzyılın DEPREM felaketinde 7. günde peş peşe MUCİZE haberleri! Ömer ve annesi... Hacı Ahmet... | A Haber canlı yayınında zamana karşı yarış

Yüzyılın DEPREM felaketinde 7. günde peş peşe MUCİZE haberleri! Ömer ve annesi... Hacı Ahmet... | A Haber canlı yayınında zamana karşı yarış

Son dakika deprem haberi... Türkiye'nin yaşadığı "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen iki büyük depremin 7. gününde de yeni mucize kurtuluş haberleri bekleniyor. Enkaz başında umutlu bekleyişler sürüyor. A Haber ekipleri depremin ilk anından itibaren son gelişmeleri canlı yayında anbean aktarıyor. Kahramanmaraş'ta enkazdan kadın sesi alındı. 150. saatte önce Ömer, sonra annesi enkazdan sağ kurtarıldı. Adıyaman'da 7 yaşındaki Hacı Ahmet 152 saat sonra enkazdan çıkarıldı. İşte ekiplerin zamana karşı yarışı ve A Haber'in görüntülediği mucize kurtuluş anları...

A Haber
Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:55
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Yüzyılın DEPREM felaketinde 7. günde yeni MUCİZE kurtuluşlar bekliyoruz | A Haber canlı yayınında zamana karşı yarış

Türkiye tarihin en büyük kara depremini yaşadı. Yüzyılın felaketinin 7. gününde de enkaz başlarında umutlu bekleyiş zamana karşı yarış sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yüzyılın DEPREM felaketinde 7. günde yeni MUCİZE kurtuluşlar bekliyoruz | A Haber canlı yayınında zamana karşı yarış

A Haber ekipleri canlı yayında anbean tüm gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

A HABER CANLI YAYINI

AHaber CANLI YAYIN

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Yüzyılın DEPREM felaketinde 7. günde yeni MUCİZE kurtuluşlar bekliyoruz | A Haber canlı yayınında zamana karşı yarış

KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZDAN KADIN SESİ ALINDI

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta arama çalışmaları devam ediyor. Merkezde yer alan ve 2. depremde yıkılan 10 katlı Mersinli Apartmanı'nda bir kadından ses geldi. Kadının evde kalan kedisini almak içeri girdiği ve depreme yakalandığı öğrenildi. Bölgede ekipler çalışmalarına hız verdi. O noktadaki yaşam savaşını A Haber ekiplerinden Murat Onur takip ediyor…

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Yüzyılın DEPREM felaketinde 7. günde yeni MUCİZE kurtuluşlar bekliyoruz | A Haber canlı yayınında zamana karşı yarış

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden 10 ilimiz etkilendi. Enkaz altında ekipler bir ses bir nefes arıyor. Depremin üzerinden 150 saat geçmesine rağmen ekipler umutlarını koruyor ve iğneyle kuyu kazıyor.

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta enkaz üzerinde Türk ve yabancı ekipler sismik cihazlarla, termal kameralarla hayat arıyor. Şehrin merkezinde yer alan 10 katlı Mersinli Apartmanı'nda bir kadından ses geldi. Ekipler kadının nefesini ve yutkunmasını duydu.

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Yüzyılın DEPREM felaketinde 7. günde yeni MUCİZE kurtuluşlar bekliyoruz | A Haber canlı yayınında zamana karşı yarış

KEDİSİNİ ALMAK İÇİN GİRİNCE...

Bölgede ses dinlemeler yapıldı ve kadının canlı olarak çıkarılması için zamana karşı yarış başladı. Depremin 150. saatinde ekipler adete iğneyle kuyu kazıyor. Enkaz altındaki kadının ilk depremden kurtulduğu evinde kalan kedisini almak için içeri girdiği sırada 2. depreme yakalandığı öğrenildi.