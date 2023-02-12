Yüzyılın DEPREM felaketinde 7. günde peş peşe MUCİZE haberleri! Ömer ve annesi... Hacı Ahmet... | A Haber canlı yayınında zamana karşı yarış

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden 10 ilimiz etkilendi. Enkaz altında ekipler bir ses bir nefes arıyor. Depremin üzerinden 150 saat geçmesine rağmen ekipler umutlarını koruyor ve iğneyle kuyu kazıyor.

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta enkaz üzerinde Türk ve yabancı ekipler sismik cihazlarla, termal kameralarla hayat arıyor. Şehrin merkezinde yer alan 10 katlı Mersinli Apartmanı'nda bir kadından ses geldi. Ekipler kadının nefesini ve yutkunmasını duydu.