HaberlerGaleriYüzyılın DEPREM felaketinde 7. günde peş peşe MUCİZE haberleri! Ömer ve annesi... Hacı Ahmet... | A Haber canlı yayınında zamana karşı yarış
Yüzyılın DEPREM felaketinde 7. günde peş peşe MUCİZE haberleri! Ömer ve annesi... Hacı Ahmet... | A Haber canlı yayınında zamana karşı yarış
Son dakika deprem haberi... Türkiye'nin yaşadığı "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen iki büyük depremin 7. gününde de yeni mucize kurtuluş haberleri bekleniyor. Enkaz başında umutlu bekleyişler sürüyor. A Haber ekipleri depremin ilk anından itibaren son gelişmeleri canlı yayında anbean aktarıyor. Kahramanmaraş'ta enkazdan kadın sesi alındı. 150. saatte önce Ömer, sonra annesi enkazdan sağ kurtarıldı. Adıyaman'da 7 yaşındaki Hacı Ahmet 152 saat sonra enkazdan çıkarıldı. İşte ekiplerin zamana karşı yarışı ve A Haber'in görüntülediği mucize kurtuluş anları...