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24.09.2019
Depreme yakalanan İstanbullular o anları anlattı |Video
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında saat 11.00'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem İstanbul'da hissedildi. Depreme yakalanan İstanbullular o anları anlattı
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