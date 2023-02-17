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Depremde ölen AK Partili Yakup Taş’ın oğlu en acı listeyi paylaştı

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Giriş: 17.02.2023 09:19
Depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın oğlu Kağan Taş sosyal medya hesabından en acı listeyi paylaştı. Listede ailesinden 28 isim yer aldı. Annesi, babası, yeğenleri, amcası. En yakınında kim varsa depremde hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden Yakup Taş'ın ağabeyi Ahmet Taş'ı geçtiğimiz günlerde arayarak taziyede bulunmuştu.
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