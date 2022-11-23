23 Kasım 2022, Çarşamba
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Depremde Düzce adliye binasında hasar meydana geldi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.